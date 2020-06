Onu: la partita del Consiglio di sicurezza sorride agli Stati Uniti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto al Messico, il paese nordamericano si è di recente iscritto nella corsa per la segreteria generale dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc) con Jesus Seade, attuale viceministro degli Esteri con delega alle Americhe, già artefice del negoziato che ha permesso di mandare in porto il nuovo trattato commerciale dei paesi dell'America del nord (United States-Mexico-Canada Agreement, Usmca), che entrerà in vigore a luglio. Il presidente Donald Trump, inoltre, è intervenuto con decisione a favore del Messico nella difficile trattativa sullo storico taglio alla produzione del petrolio in sede Opec+, permettendo al vicino del sud di rimanere in partita. Al di là di piccole frizioni polemiche, gli attuali governi di Usa e Messico tengono aperto un canale di comunicazione fluido e il paese latino ha ben chiara l'importanza di conservare la sintonia con Washington, partner commerciale di riferimento: un asse che in questi mesi ha permesso di chiudere un accordo sul controllo dei flussi migratori e di sanare a tempi record crisi commerciali seguite alle minacce di dazi su acciaio e alluminio dettate dalla Casa Bianca. (Nys)