Fisco: Garavini, Carè, Ungaro (IV), possibile pagare Imu, anche se in ritardo (2)

- Secondo i parlamentari, quegli italiani nel mondo che non sono riusciti a versare la prima rata dell'Imu 2020, possono provvedere pagando una piccola penale. Sui termini di pagamento è tuttavia consigliabile verificare se, in considerazione dell’emergenza causata dal coronavirus, il Comune di riferimento abbia stabilito una proroga della scadenza ordinaria. "Alcuni connazionali non hanno avuto modo di effettuare il versamento entro il 16 giugno. In questi casi è possibile correre ai ripari entro un anno, grazie alla possibilità di ricorrere a quello che viene chiamato 'ravvedimento operoso'. Si può pagare entro le prime due settimane con una sanzione dello 0,1 per cento giornaliero dell’importo dovuto, fino a un massimo dell’1,4 per cento, più gli interessi. Dal 15esimo al 30esimo giorno dalla scadenza la sanzione diventa dell’1,5 per cento dell’importo. Dopo il 30esimo e fino al 90esimo giorno dalla scadenza si passa a una sanzione dell’1,67 per cento, sempre più gli interessi giornalieri. Dopo il 90esimo giorno di ritardo ed entro l’anno, la sanzione sale al 3,75 per cento", prosegue la nota stampa. (segue) (Rin)