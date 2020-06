Fisco: Garavini, Carè, Ungaro (IV), possibile pagare Imu, anche se in ritardo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al di là della possibilità di porre rimedio ad eventuali ritardi, ritengo sia giusto e doveroso ripristinare l’esenzione per i pensionati e che sia auspicabile estenderla anche agli altri italiani all'estero, evitando però di incorrere in una sanzione dell’Europa ai danni dell’Italia. Per questo ho avviato un confronto con i vertici del Ministero dell’Economia e delle Finanze, proponendo loro un’ipotesi di intervento sul quale il dipartimento internazionale del Ministero si è impegnato a confrontarsi con le autorità europee competenti", dichiarano ancora i parlamentari, secondo cui si tratta di una battaglia che sostengo personalmente e con convinzione, perché ha ricadute positive non solo sui diretti beneficiari. "Ma anche sui loro Comuni di origine. Che possono giovare della ricchezza economica e culturale rappresentata dai connazionali nel mondo, veicolo di promozione indiretta e argine all'abbandono di quei luoghi. Un valore sociale al quale non possiamo rinunciare", conclude il comunicato. (Rin)