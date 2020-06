Turismo: Usb, Campidoglio pensa a interessi aziende e non a legittime richieste lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri una delegazione Usb è stata ricevuta dall'assessore al Turismo del Comune di Roma, Carlo Cafarotti. L'incontro è scaturito dalla manifestazione del 15 giugno in piazza del Campidoglio, in cui le lavoratrici e i lavoratori del turismo hanno denunciato la grave situazione occupazionale causata dall'emergenza Covid-19, che ha gettato l'intero settore in una vera e propria crisi strutturale. "La delegazione - si legge in una nota di Usb - ha manifestato all'assessore la preoccupazione per il futuro occupazionale della categoria, chiedendo l'immediata rimodulazione delle addizionali comunali, calcolate e pagate sui redditi del 2019, e la sospensione immediata del pagamento di tutti i tributi e contributi fino a fine crisi, come il rimborso degli anticipi già versati per le partite Iva. Si è inoltre aperto il confronto affinché parte dei soldi delle tasse di soggiorno e dei permessi ztl vengano utilizzati per la creazione di un fondo di mutuo soccorso per i lavoratori e le lavoratrici del turismo e per un serio intervento sul territorio a partire dalle periferie. È stato poi chiesto all'amministrazione capitolina di sostenere, come ente locale, una più generale riconsiderazione delle politiche nazionali di lotta alla povertà e sostegno al reddito. È una campagna nella quale Usb è impegnata per la rimodulazione e rifunzionalizzazione degli strumenti già esistenti (reddito di cittadinanza) a sostegno della stabilizzazione dei redditi colpiti dall'emergenza Covid-19 e dalla crisi economica". (segue) (Com)