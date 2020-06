Turismo: Usb, Campidoglio pensa a interessi aziende e non a legittime richieste lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore, spiega ancora Usb, "ha risposto illustrato le misure che il Comune sta introducendo per affrontare la grave crisi del settore. Si scopre così che ancora una volta la politica agevola le aziende ma non i lavoratori. L'istituzione di un bollino di sicurezza 'Made in Roma', finalizzato a dimostrare la 'sicurezza Covid free' si traduce nei fatti in un'ulteriore tassazione del settore e soprattutto delle partite Iva che dall'inizio del blocco vivono di ammortizzatori sociali e saranno costretti a pagare di tasca propria il famigerato bollino. Oltre al danno anche la beffa. Mentre chiediamo misure concrete di sostegno al reddito, l'amministrazione capitolina concentra ingenti risorse su Enit, un carrozzone politico-clientelare che negli anni nulla ha prodotto in termini concreti a livello di promozione territoriale e conseguente creazione del reddito. Usb ribadisce che la campagna volta a ripristinare i flussi turistici non tiene conto del triste primato di Roma, città simbolo del turismo internazionale: l'assoluto degrado del territorio e l'assoluta mancanza di servizi che rendono la città invivibile sia per gli abitanti che per i visitatori. I lavoratori e le lavoratrici del turismo, settore strategico per il paese e Roma, vengono di fatto abbandonati dalla politica, ancora una volta concentrata sugli interessi di pochi e non sulle problematiche dei tanti che con il loro lavoro creano ricchezza, anche per le casse capitoline. Usb sostiene i lavoratori del turismo che rivendicano il diritto ad essere ascoltati e sostenuti attraverso misure mirate al reddito garantito fino alla fine reale della crisi. Non siamo più invisibili. Noi siamo il turismo", conclude. (Com)