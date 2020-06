Turismo: ok in Commissione al Piano regionale lombardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parere favorevole a maggioranza della Commissione Attività Produttive presieduta da GianMarco Senna (Lega) al Piano regionale annuale per la Promozione turistica, referente Claudia Carzeri (Forza Italia). Il documento si inserisce in un contesto che l’emergenza Coronavirus ha profondamente segnato a causa del blocco dei voli, e conseguenti limitazioni, con effetti negativi che la Lombardia ha registrato nel comparto, uno fra i più colpiti. Con 16,7 milioni di unità, nel 2018 la Lombardia è stata la seconda regione italiana per numero di presenze, con i turisti stranieri che hanno rappresentato più della metà degli arrivi. Numeri e cifre che con l’esplodere del Covid e del lockdown sono però molto ben lontani dall’essere raggiunti. “La programmazione del piano annuale - avverte il documento - quindi, sarà per forza di cose oggetto di revisione e modifica alla luce del progressivo evolversi del quadro emergenziale, nell’ottica di favorire al massimo grado i processi di ripresa. Il Piano rimane aperto ("in progress"), in quanto sicuramente dovrà recepire gli ulteriori sviluppi della situazione attraverso aggiornamenti ad hoc”. Tra i punti del Documento che punta a rilanciare sul mercato l’offerta turistica della nostra regione anche l’elaborazione del Piano di Marketing Territoriale, la valorizzazione delle destinazioni minori, interventi per il sistema ricettivo, il bando Lombardia to stay, la promozione del cineturismo Chiak in Lombardia e iniziative per design e moda. In Commissione sono stati approvate alcune osservazioni che prevedono l’adozione di strategie di promozione e supporto per sostenere le candidature di Brescia e Bergamo come Capitali della Cultura 2023 (Claudia Carzeri, Forza Italia), la valorizzazione del turismo enogastromico anche nei territori con vocazioni di prodotti ittici (Patrizia Baffi, Italia Viva), il rilancio dei territori a tradizione viticola con la valorizzazione di leggende e storie popolari e delle botteghe storiche (Silvia Scurati, Lega). (Com)