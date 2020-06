Nato: Stoltenberg, risposta a propaganda deve essere la libera stampa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta alla propaganda non è altra propaganda, ma la libera stampa. Lo ha detto il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, nella conferenza stampa dopo la seconda giornata di ministeriale Difesa dell'Alleanza. Stoltenberg ha sottolineato il fatto che attori statali e non statali hanno alimentato "molte azioni" di disinformazione che "minacciano le istituzioni democratiche" e che vengono veicolate anche attraverso i social media. "Stiamo rispondendo alla propaganda della disinformazione con i fatti e la condivisione di informazioni con gli alleati e con l'Unione europea", ha detto. "La risposta alla propaganda non è altra propaganda, ma media liberi e indipendenti" e giornalisti che "pongono domande e cercano e controllano le fonti. La libera informazione è la migliore arma", ha aggiunto. (Beb)