Decreto elezioni: De Petris (Leu), evitare che referendum passi in secondo piano con sforzo informatico eccezionale

- Votare a luglio, come avrebbero voluto alcuni presidenti di Regione di entrambi gli schieramenti, non era possibile per motivi precauzionali. L'epidemia non è finita, i rischi non sono scomparsi: aprire le urne in luglio sarebbe stata una enorme imprudenza, sostiene la senatrice di LeU Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto. "Per gli stessi motivi di precauzione è stato deciso di accorpare in un solo election day anche la data del referendum costituzionale. Ciò crea innegabilmente un problema: il rischio cioè che la prova referendaria sia messa in secondo piano dalle altre scadenze elettorali. Dobbiamo impedirlo e c'è un solo modo per farlo: fornire sul referendum un'informazione precisa e puntuale, molto più forte e più pervasiva del solito. Proprio in questa direzione, come maggioranza, ci stiamo già impegnando", conclude la presidente De Petris. (Rin)