Turismo: Scurati (Lega), fra tradizione ed enogastronomia il rilancio del settore lombardo

- Silvia Scurati, Capogruppo Lega in IV Commissione Attività Produttive, Istruzione, Formazione e Occupazione, a seguito dell'approvazione in commissione del Piano annuale della promozione turistica e dell'attrattività di Regione Lombardia, dichiara in una nota: "Un progetto per valorizzare la memoria storica e i ricordi delle tradizioni della nostra terra. L'idea che abbiamo inserito nel Piano annuale del Turismo, grazie a una mia osservazione, consiste nel promuovere la raccolta delle testimonianze legate alla storia della Lombardia, alle tradizioni più antiche ma ancora durature e a tutti gli altri aspetti che vanno a costituire il bagaglio culturale di un popolo". "Il progetto – prosegue Scurati - verrà inserito nell'ambito del bando di concorso "Ciak #InLombardia", per la selezione di video in grado di valorizzare, sotto molteplici aspetti, la Lombardia e promuoverne l'immagine e la reputazione, in Italia e all'estero". "Sempre nell'ambito della valorizzazione della storia della Lombardia - prosegue Scurati – un' altra mia osservazione punta a promuovere le produzioni tipiche del territorio lombardo e le botteghe storiche". "Il turismo enogastronomico rappresenta un importante volano per il territorio lombardo. Grazie a una mia specifica osservazione al Piano annuale del Turismo, quest'importante filone dell'attrattività lombarda verrà valorizzato. L'enogastronomia rappresenta una risorsa importante, in particolare, per i numerosi territorio a vocazione vitivinicola e per i molteplici servizi ricreativi connessi a questa tipologia di turismo". "Un altro punto importante che abbiamo inserito nel Piano – prosegue l'esponente della Lega – è rappresentato dall'incentivare la collaborazione con i Comuni, per promuovere le peculiarità delle singole aree. Una modalità di lavoro che porterà, grazie alle sinergie tra i diversi enti, ad una maggiore promozione dei nostri territori".(Com)