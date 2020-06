Spagna: ministro Escriva, governo impegnato per misure sostegno autonomi oltre 30 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo è al lavoro per continuare a garantire protezione e aiuti ai lavoratori autonomi che hanno dovuto cessare l'attività a causa della crisi scatenata dal coronavirus oltre il termine fissato per il 30 giugno prossimo. Lo ha affermato oggi al Senato il ministro delle Politiche Sociali e Migratorie, José Luis Escriva, spiegando che l'esecutivo sta valutando come modulare gli aiuti a partire dal primo luglio, con un meccanismo analogo a quello della cassa integrazione straordinaria (Erte), fino a quando gli autonomi non saranno in grado di inserirsi nuovamente nel mercato del lavoro ed in base al loro fatturato. In riferimento all'Erte, il ministro Escriva ha affermato che l'esecutivo intende continuare nei prossimi mesi ad "incoraggiare le incorporazioni" attraverso maggiori bonus nei contributi che il datore di lavoro deve versare ai dipendenti, ma che tali aiuti saranno progressivamente ridotti con il passare del tempo. Nel suo intervento, inoltre, Escriva ha evidenziato che dei 900 mila lavori andati persi nel paese tra il 12 marzo ed il 30 aprile, ne sono stati recuperati già 286 mila. (Spm)