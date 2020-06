Speciale infrastrutture: Lombardia, garantito ripristino della corsa Trenord 5202 del mattino in partenza da Molteno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato ripristinato il treno 5202 (in partenza da Molteno alle 7,23) sulla linea Lecco-Como. Lo ha confermato intervenendo alla Commissione Territorio e Infrastrutture (presieduta dalla Consigliera Claudia Carzeri di Forza Italia) l’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Terzi (Lega) rispondendo a un’interrogazione presentata dal Consigliere Raffaele Straniero. Il documento dell’esponente PD di Palazzo Pirelli, sottolineava una forte criticità su questa linea ferroviaria, che in seguito all’entrata in vigore del nuovo orario delle linee ferroviarie regionali, ha visto l’abolizione di 13 corse su 23 e chiedeva la riattivazione, in particolare, delle due corse del mattino in partenza da Molteno (5202) e da Lecco (5204). “Dopo le segnalazioni del Comitato pendolari e dei Consiglieri del territorio – ha dichiarato Terzi – abbiamo chiesto a Trenord di ripristinare entrambe le corse, ottenendo la riattivazione (a partire dal 15 giugno) della 5202 (con partenza da Molteno e arrivo a Como alle 8.00 circa) e la conseguente di ritorno, la 5205, con partenza da Como-San Giovanni e arrivo a Lecco alle 9.03. Non sarà invece possibile – ha spiegato l’esponente della giunta Fontana – coprire il “buco” che va dalle 9.30 alle 12.30, non per volontà di Trenord, ma perché queste tre ore vengono riservate da RFI per interventi sulle linee”. Terzi infine ha ricordato anche che i due treni in questione, il 5202 e 5204, utilizzati prevalentemente da studenti, “nei periodi in cui sono chiuse le scuole, portano un massimo di 30/50 passeggeri per treno. Nonostante ciò – ha ribadito – viste le richieste del territorio, ci siamo subito attivati per ottenere un risultato”. Parzialmente soddisfatto il Consigliere Straniero, che ha ringraziato l’Assessore per l’impegno dimostrato nei confronti delle esigenze del territorio e per la risposta esaustiva. “Mi auguro – ha aggiunto l’esponente dem - che la rimodulazione degli orari Trenord prosegua solo il tempo dell’emergenza Covid-19, perché nel medio-lungo periodo penalizzerebbe troppo la linea, impedendone un effettivo utilizzo da parte dei cittadini”. (Com)