Speciale infrastrutture: Lombardia, commissione approva mozione su raddoppio linea Ponte San Pietro-Bergamo-Montello

- Via libera della commissione regionale lombarda Territorio e Infrastrutture, presieduta da Claudia Carzeri, alla mozione presentata dal consigliere del gruppo Misto Niccolò Carretta sulla configurazione di un servizio metropolitano conseguente al raddoppio della linea ferroviaria Ponte San Pietro-Bergamo-Montello. Il documento - spiega una nota del Consiglio regionale - invita la giunta di Palazzo Lombardia a una serie di interventi nei confronti di Rfi e Trenord riguardo questo intervento, particolarmente rilevante per la mobilità della provincia orobica. “Bene gli investimenti in infrastrutture – ha sottolineato Carretta – ma ci deve essere la garanzia da parte di chi effettua il servizio, cioè Trenord, di erogarlo in maniera frequente, collegando l’est-ovest della Bergamasca con un servizio di natura metropolitana, attraverso corse più frequenti e fermate ravvicinate, sul modello del Passante ferroviario di Milano”. “Il progetto – ha confermato l’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Terzi (Lega) – risponde al potenziamento dei servizi ferroviari in termini di capillarità e frequenza, finalizzato proprio ad un servizio di tipo suburbano per il nodo di Bergamo". (com)