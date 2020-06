Roma: Rutelli lancia sua scuola per giovani amministratori, "qui il sindaco di dopodomani"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una conferenza stampa-sopralluogo alla centralità Tiburtina con al seguito alcuni dei docenti: per la presentazione della sua scuola di servizio civico Francesco Rutelli ha deciso di mostrare ai giornalisti quella che è un po' l'idea di quelle che saranno le lezioni della scuola che si pone l'ambizioso obiettivo di formare gli amministratori e i dirigenti della città del domani. "Chissà non esca fuori da qui il sindaco del 2030", ha scherzato Rutelli. Non lezioni frontali, non studio teorico di delibere e regolamenti, ma problemi affrontati nella loro concretezza, come ha detto Rutelli, "Calando quelle delibere nella complessità della realtà". "La formazione sarà trasversale e non settoriale, proprio perché solo così si può affrontare la complessità del sistema città, non si può rimanere ciascuno sulla propria mattonella", ha aggiunto l'ex sindaco. La nuova scuola aprirà agli studenti a settembre con i primi corsi, della durata di 6 mesi. Ad oggi sono stati selezionati 50 studenti che saliranno fino a 60. Età media 30 anni, molte donne, e tra loro medici, architetti e laureati in scienze politiche. (segue) (Rer)