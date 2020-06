Roma: Rutelli lancia sua scuola per giovani amministratori, "qui il sindaco di dopodomani" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La scuola di servizio civico - ha spiegato Rutelli - è un'iniziativa di volontariato che dovrà servire a formare giovani, motivati e appassionati, soprattutto competenti, che vorranno mettersi al servizio della Capitale". "Oggi - ha aggiunto Rutelli - abbiamo fatto questo sopralluogo a Pietralata, dove porteremo i ragazzi, che non faranno solo lezioni tradizionali, per far capire come vogliamo muoverci. Ci saranno lezioni frontali, a distanza e sopralluoghi sui luogo dove ci sono i problemi. Perché chi dovrà governare domani non potrà avere una visione troppo ristretta e guardare alla sua piccola pratica ma valutare nel suo insieme le questioni complesse".I docenti saranno circa 40. Tra loro Sabino Cassese, Carlo Ratti, Renzo Arbore e Paola Severino. A questi si aggiungeranno rappresentanti di istituzioni ed enti romani e non solo: dall'Agcom, alla Consob, dall'ente parco Roma Natura all'Agenzia per il controllo dei servizi pubblici locali. Il corso durerà 6 mesi e costerà 450 euro. "Sul sito è possibile sottoscrivere una donazione, perché il costo reale di ciascun studente sarà di 2.500 euro, ma contiamo di colmare così questo gap". La sede della scuola sarà in via Ostiense 120 e alcune aule saranno messe a disposizione anche da tre università: Roma Tre, John Cabot e Unint. (Rer)