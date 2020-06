Imprese: Philip Morris International, pubblicato studio su impatto consumo di sigarette illecite in Italia e Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Philip Morris International rinnova oggi il suo impegno contro il traffico illecito di tabacco, in occasione della pubblicazione di un nuovo studio realizzato da KPMG che evidenzia l’impatto e i costi economici associati al fenomeno, in Italia e in Unione europea, con riferimento all’anno 2019. Il rapporto indipendente sul consumo di sigarette illecite, realizzato dalla società di consulenza KPMG con il contributo di Philip Morris International, rileva in Italia una quota totale di prodotto illecito, sia contraffatto che di contrabbando, pari al 3,9 per cento del consumo totale nazionale e corrispondente a circa 2,6 miliardi di sigarette, in calo di circa il 35 per cento rispetto ai 4 miliardi registrati nel 2018. Rispetto al 2018, quando il mancato gettito per le casse dello Stato ammontava a 730 milioni di euro, vi è stato un sensibile recupero di risorse: tuttavia, le mancate entrate per l’erario rimangono significative anche per il 2019, con un ammontare pari a 495 milioni di euro. (segue) (Com)