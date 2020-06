Salvini: "Raggi anche con il mantello di wonder woman non è capace"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al sindaco di Roma Virginia "Raggi potremmo dare il mantello di wonder woman e migliaia di miliardi, ma se non sei capace non sei capace". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, arrivando al Consiglio regionale del Lazio per un incontro dedicato ai territori.I cittadini romani e del Lazio "sono ostaggi di due incapaci: Raggi e Zingaretti" ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante la conferenza stampa in Consiglio regionale del Lazio alla Pisana sul tema dei territori. "Se c'è un segretario di partito che dovrebbe fare il governatore ma la situazione gli è sfuggita di mano e una sindaca che non ha nemmeno l'appoggio del suo partito è evidente che c'è un problema: a Roma e nel Lazio serve un cambio", ha aggiunto Salvini, che parlando delle prossime elezioni amministrative a Roma si è augurato "che possano scegliere non solo i cittadini di Roma, ma anche quelli del Lazio. La Lega è pronta, la squadra in parte è già fatta, in parte è già qui dentro", ha concluso in riferimento ai consiglieri leghisti presenti alla conferenza stampa dal titolo "la Lega da' voce ai territori".Insieme al segretario del Carroccio, infatti, sono intervenuti, tra gli altri, il capogruppo regionale della Lega Angelo Tripodi, i consiglieri regionali Laura Cartaginese, Pasquale Ciacciarelli, Laura Corrotti, Daniele Giannini, e i parlamentari Francesco Zicchieri, coordinatore regionale della Lega, e Claudio Durigon, coordinatore della Lega di Roma e provincia. Presente all'incontro organizzato dalla Lega anche il consigliere regionale Davide Barillari, ex M5s poi espulso dal movimento. "Resta nel gruppo Misto, lo ringrazio per essere qui", ha detto il capogruppo della Lega, Angelo Tripodi.(Rin)