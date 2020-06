Nepal: presidente firma emendamento costituzionale su territori contesi con India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Repubblica del Nepal, Bidhya Devi Bhandari, ha firmato oggi l’emendamento costituzionale riguardante l’aggiornamento della carta politica del paese, alla quale sono stati aggiunti i territori di Limpiyadhura, Lipulek e Kalapani, contesi con l’India. Lo ha annunciato il portavoce della presidenza, Hari Prasad Dahal. La firma è giunta a poche ore dall’approvazione dell’Assemblea nazionale, la camera alta del parlamento federale. Il 13 giugno il testo era già passato alla Camera dei rappresentanti, la camera bassa, all’unanimità. La modifica riguarda l’articolo 9, comma 2 e relativo allegato 3 della Costituzione, sullo stemma nazionale. L’emblema raffigura l’Everest e le colline sullo sfondo mentre in primo piano ci sono una sagoma del Nepal e due mani, una maschile e una femminile, che si stringono, il tutto racchiuso all’interno di una ghirlanda di rododendri; in basso c’è il motto “La madre e la madrepatria sono più grandi del cielo”. La sagoma del Nepal, dunque, racchiuderà anche i territori contesi, come la nuova carta politica. La proposta è stata presentata il mese scorso in entrambe le camere dal ministro del Diritto e della giustizia, Shiva Maya Tumbahamphe. L’iniziativa del governo del Partito comunista del Nepal (Ncp) è stata sostenuta dai principali partiti di opposizione, il Congresso nepalese (Nc), Rastriya Janata (Rjpn) e il Partito democratico nazionale (Rpp). (segue) (Inn)