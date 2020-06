Nepal: presidente firma emendamento costituzionale su territori contesi con India (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 20 maggio il governo nepalese ha pubblicato la nuova carta, che comprende un’area controversa di 335 chilometri quadrati oggetto di una disputa di lunga data. Katmandu cita come riferimento giuridico il Trattato di Sugauli del 1816, ratificato dalla Compagnia delle Indie Orientali e dal Regno del Nepal dopo la guerra anglo-nepalese del 1814-16, in base al quale (articolo 5) i territori a est del fiume Sharda (o Kali o Mahakali) appartengono al Nepal. Il fiume Sharda è formato dalla confluenza di due corsi d’acqua, il Kalapani (o Lipu Gad), che scende dal confine occidentale del passo di Lipulekh, e il Kuthi Yankti, che scende dalla catena montuosa di Limpiyadhura. Il Nepal rivendica, come parte del distretto di Dharchula, nello Stato del Sudurpashchim, tutti i territori a est dello Sharda a partire dal suo alto corso, ovvero il Kalapani, comprendendovi anche il Lipulekh. D’altra parte, il territorio di Kalapani è rivendicato anche dall’India come parte del distretto di Pithoragar, nell’Uttarakhand. (Inn)