Emilia Romagna: assessore Salomoni, attivato misure straordinarie di sostegno per studenti

- “Sin dall’inizio dell’emergenza Covid-19, la Regione ha prestato particolare attenzione alla condizione degli studenti universitari e ha attivato attraverso Ergo e con la condivisione degli atenei e della consulta regionale degli studenti misure straordinarie di sostegno". Lo ha detto l’assessore regionale all'università dell'Emilia Romagna Paola Salomoni presentando il bando covid per le borse di studio e gli aiuto agli studenti: "La giunta regionale è intervenuta tempestivamente, con una delibera del 9 marzo, per definire le disposizioni straordinarie relative ai benefici per il diritto allo studio universitario in questo anno accademico, con l’obiettivo di garantire il sostegno economico a un maggior numero di studenti in difficili condizioni economiche". Salomoni ha concluso: "Abbiamo alcuni temi aperti come per esempio quello della copertura sanitaria, ma stiamo lavorando per individuare soluzioni, in sinergia con gli Atenei e con i nostri studenti, tenendo fermo l’obiettivo di garantire il diritto allo studio come nelle tradizioni di questa Regione”.(Ren)