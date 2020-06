Stati Generali: Conte a Federturismo, valorizzare bellezze Italia sarà nostro must

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia "abbiamo una tale ricchezza e bellezza che valorizzarle sarà il nostro must". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al presidente di Federturismo durante l'incontro pomeridiano degli Stati generali. “Si va in vacanza in Italia. Tanti di noi vorranno ritornare in posti del nostro Paese che hanno già ammirato e apprezzato, mentre tanti altri ne approfitteranno per conoscere altri posti dove non sono mai stati. Non c’è dubbio”, ha detto Conte. (Rin)