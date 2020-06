Giustizia: Di Matteo, Bonafede mi fece capire che per nomina Dap c'erano stati mancati gradimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver annunciato il rifiuto alla nomina alla direzione dell'ufficio affari penali "il ministro Bonafede mi disse 'la prego di rifletterci perché per quest'altro incarico'" che gli era stato proposto insieme a quello ai vertici del Dap "non ci sono dinieghi o mancati gradimenti che tengano', facendomi intendere che per la nomina al Dap avesse ricevuto mancati gradimenti e messaggi di diniego". Lo ha chiarito il procuratore Nino Di Matteo, durante l'audizione davanti alla commissione Antimafia della Camera, parlando della vicenda del 2018 sulla sua possibile nomina a capo del Dap. "Questa - ha ricordato - è l'ultima frase che ho sentito pronunciare dal ministro il 20 di giugno. Per un senso di correttezza istituzionale non chiesi chi o cosa avesse rappresentato il problema che lui mi prospettò e non dissi nulla. Non mi sono mai sognato di chiedere al ministro cosa fosse accaduto in quelle 22 ore" dalla proposta di nomina all'incontro del giorno dopo "chi gli avesse prospettato un diniego o che cosa volesse dire per mancato gradimento". (segue) (Rin)