Giustizia: Di Matteo, Bonafede mi fece capire che per nomina Dap c'erano stati mancati gradimenti (2)

- Sul perché il racconto su quella nomina sia arrivato solo di recente, Di Matteo ha chiarito che "non volevo delegittimare il lavoro del ministro, del Dap e del suo direttore. Non l'ho mai voluto dire ma nell'ultimo periodo" prima della dichiarazione in televisione che hanno scatenato le polemiche "sono successe alcune cose che mi hanno indotto a parlare: c'erano state centinaia di scarcerazioni, c'erano state le dimissioni del dottor Basentini ed iniziavano nuovamente a filtrare le voci di un incarico alla mia persona come capo del Dap". Questa "non è una vicenda personale ma istituzionale" per l'atteggiamento e le parole del ministro, ha concluso. (Rin)