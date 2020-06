Ungheria: ministro Giustizia, legislazione nazionale non impedisce lavoro delle Ong

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ungheria ribadisce il suo impegno per garantire la trasparenza dell'operato delle organizzazioni non governative. Lo ha detto il ministro della Giustizia ungherese, Judit Varga. Le sue parole, riprese su Twitter dal portavoce del governo Zoltan Kovacs, arrivano dopo che una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea ha stabilito che le restrizioni imposte al finanziamento delle organizzazioni civili da parte di soggetti al di fuori dell'Ungheria non sono conformi al diritto dell'Unione europea. "Le misure introdotte con la legge 'Stop Soros' del 2017 non impediscono il finanziamento e il funzionamento delle Ong", ha continuato Varga. (Vap)