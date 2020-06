Milano: Pd, al municipio 6 i consiglieri Fd'I non partecipano alle commissioni perché vogliono uno smartphone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un comunicato congiunto il Partito Democratico, la Lista Sala, Dialogo e Partecipazione, del Municipio 6 denunciano in una nota che il gruppo Fratelli d'Italia chiede al Comune di Milano "che gli venga fornito uno smartphone o pc a spese dei contribuenti, proprio in una situazione di grande difficoltà ed emergenza, dove si cerca di destinare più fondi possibili alle politiche welfare in sostegno delle persone più fragili. Considerando che tutti i consiglieri del suddetto gruppo usano quotidianamente applicativi informatici collegati ad internet, troviamo totalmente fuori luogo questa richiesta. Per sollecitare la consegna dei device, inoltre, la maggior parte dei consiglieri di FdI ha deciso di non partecipare alle Commissioni, organi istituzionali convocati per svolgere il regolare funzionamento del Municipio e per individuare politiche e iniziative a sostegno di chi è in difficoltà e delle attività commerciali più colpite. I gruppi Partito Democratico, Lista Sala e Dialogo&Partecipazione dichiarano la loro totale contrarietà a questo atteggiamento: tutti i consiglieri, di maggioranza e opposizione, sono stati votati dai milanesi affinché vengano portate avanti istanze negli organi competenti. Troviamo quindi irrispettoso nei confronti dei cittadini la decisione di mancare per così lungo tempo alle Commissioni e più in generale il comportamento tenuto da FdI nella loro pretesa di un device". (Com)