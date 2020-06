Tunisia: coronavirus, aereo militare tunisino in Italia per rimpatriare corpi concittadini defunti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un aereo militare tunisino è atterrato questa mattina a Roma per rimpatriare i corpi dei tunisini defunti e bloccati in Italia a causa della chiusura delle frontiere dovuta alle misure contro il coronavirus. Lo ha annunciato il deputato della Corrente democratica, Majdi Karbai, in una nota su Facebook. Nelle scorse settimane, Karbai aveva inviato una lettera al presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, chiedendo un suo intervento per consentire il trasferimento in Italia dei corpi dei cittadini tunisini deceduti richiesti dalle famiglie in patria, il cui rimpatrio era stato bloccato in questi di pandemia. "Con il permesso di sua eccellenza il presidente della Repubblica, Kais Saied, comandante supremo delle Forze armate, un aereo militare è arrivato in Italia giovedì 18 giugno 2020 per trasferire 20 corpi di cittadini tunisini", riferisce l'ambasciata di Tunisia a Roma. L'aereo militare tunisino riporterà in patria nove salme da Roma e undici da Palermo. (Tut)