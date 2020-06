Bosnia: Usa accolgono positivamente accordo fra Sda e Hdz su elezioni a Mostar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti si rallegrano dell'accordo fra il Partito d'azione democratica (Sda) e Unione democratica croata di Bosnia-Erzegovina (Hdz) per ripristinare il diritto dei cittadini di Mostar di eleggere il proprio governo locale e porre fine all'impasse decennale per indire delle elezioni locali. Lo riferisce il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Morgan Ortagus. “La città di Mostar e il paese nel suo insieme beneficeranno in modo significativo di questa svolta. Sia il presidente dell'Sda Bakir Izetbegovic che il presidente dell'Hdz Dragan Covic hanno dimostrato leadership e coraggio politico nel perseguimento di questo compromesso necessario. Gli Stati Uniti elogiano anche il duro lavoro dei consigli locali delle due parti e lo spirito cooperativo con cui si sono avvicinati ai negoziati. Il compromesso raggiunto attraverso il negoziato è una caratteristica essenziale delle democrazie fiorenti. Speriamo che i risultati di oggi saranno i primi tra le molte azioni volte a potenziare i cittadini della Bosnia-Erzegovina mentre il paese avanza sulla strada dell'integrazione euro-atlantica. Gli Stati Uniti non vedono l'ora di partecipare agli sforzi di monitoraggio elettorale a Mostar il prossimo autunno e di celebrare l'inalienabile diritto delle persone di scegliere i loro leader”, ha detto Ortagus. (Nys)