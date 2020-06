Energia: Terna, al via procedimento autorizzativo razionalizzazione rete tra Malcontenta e Fusina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terna, in seguito all’avvio del procedimento autorizzativo da parte del ministero dello Sviluppo Economico dell’intervento di razionalizzazione della rete elettrica tra Malcontenta e Fusina dello scorso 26 maggio, pubblicherà domani l’avviso contenente l’elenco delle particelle relative alle aree potenzialmente interessate dalle opere, situate nei Comuni di Venezia e Mira. Lo riferisce un comunicato stampa di Terna. I cittadini, e in particolare i proprietari delle particelle interessate dalle opere, possono prendere visione del progetto in formato elettronico presso il ministero dello Sviluppo Economico e il ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, i comuni di Venezia e Mira. Entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso, è possibile anche presentare osservazioni scritte ai sopracitati ministeri e, per conoscenza, a Terna. Secondo quanto riferisce la società, l’investimento relativo alla razionalizzazione della rete elettrica tra Malcontenta e Fusina, del valore di circa 190 milioni di euro, permetterà di aumentare l’efficienza del sistema elettrico regionale. (segue) (Com)