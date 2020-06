Energia: Terna, al via procedimento autorizzativo razionalizzazione rete tra Malcontenta e Fusina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto prevede lo sviluppo e il riassetto degli elettrodotti a 132, 220 e 380 kV nel tratto compreso dalla centrale termoelettrica Enel Palladio di Fusina fino a ovest della strada statale Romea. Le attività in programma comprendono la realizzazione di un nuovo collegamento a 380 kV dalla centrale di Fusina alla stazione elettrica Fusina 2, l’interramento di 24 chilometri di linee elettriche con conseguente eliminazione di oltre 21 chilometri di elettrodotti e 89 sostegni, l’ampliamento della stazione elettrica Fusina 2 e la ricostruzione della stazione elettrica Malcontenta. Complessivamente, gli interventi consentiranno di liberare oltre 53 ettari di territorio. L’intervento, che comprende anche l’interramento degli elettrodotti aerei oggi esistenti nell’area del cosiddetto Vallone Moranzani, fa parte del più ampio piano di riassetto della rete elettrica tra Venezia e Padova, come previsto nel Protocollo d’Intesa sottoscritto il 21 gennaio 2019 da Terna e Regione del Veneto. (segue) (Com)