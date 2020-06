Violenza donne: a Milano 80 interventi del nucleo tutela donne e minori durante il lockdown

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha usato la scusa di andare a buttare la spazzatura, per poter fuggire dal marito violento durante il lockdown. È solo una delle storie delle donne vittime di violenza che durante la pandemia sono state soccorse dal nucleo tutela donne e minori della Polizia locale di Milano, che su delega della Procura interviene in caso di reati di genere. Ottanta le deleghe evase dai ghisa specializzati tra il 1° febbraio e il 30 maggio 2020, a cui si aggiunge un arresto in flagranza e 21 casi di codice rosso, per un totale di 91 persone indagate e 93 parti lese. Numeri inferiori rispetto a quelli degli interventi effettuati dal nucleo nello stesso periodo 2019, quando le deleghe della Procura evase erano state 120. "Il raffronto tra il primo semestre 2019 e il primo semestre 2020 mostra un calo. Sono dei numeri però che ci raccontano non di un azzeramento dell'attività e quindi anche della capacità del nucleo di intercettare un fenomeno, che ha avuto più difficoltà a emergere rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente", ha commentato la vicesindaco e assessore alla Sicurezza Anna Scavuzzo, presentando i dati in commissione Politiche sociali e Pari opportunità. "Il magistrato Roia aveva indicato un calo delle denunce del 60 per cento nello stesso periodo, mentre invece dai dati del nucleo tutela donne e minori in realtà c'è stato un calo degli interventi, ma non così ampio come quello delle denunce", ha osservato la presidente della commissione Diana De Marchi (Pd). L'obbligo di restare a casa ha infatti da un lato acuito le difficoltà delle donne vittime di violenza domestica e dall'altro reso più complicato per loro sporgere denuncia. Una difficoltà che secondo Scavuzzo è stata subito compresa, con "una consapevolezza da parte di tutti gli operatori immediata e forte". (segue) (Rem)