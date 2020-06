Violenza donne: a Milano 80 interventi del nucleo tutela donne e minori durante il lockdown (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comando della Polizia locale di Milano per questo motivo ha istruito gli agenti impegnati nei controlli domiciliari delle persone con obbligo di dimora perché Covid positivi a percepire, durante gli accessi ai condomini e le interlocuzioni con i cittadini, eventuali segnali di richiesta di aiuto da parte di potenziali vittime. Così è capitato quando una pattuglia, durante un servizio di controllo delle quarantene, è stata fermata da una donna fuggita dal proprio appartamento senza scarpe e con un taglio sanguinante sulla testa. L'immediato intervento dei vigli e la richiesta di ausilio al nucleo tutela donne e minori ha permesso di concludere l'indagine e arrestare l'uomo indagato. Anche la donna fuggita con la scusa della spazzatura è stata aiutata e collocata insieme ai figli in una comunità protetta. "Durante il periodo Covid siamo riusciti a soddisfare tutte le richieste di accoglienza in emergenza che sono emerse", ha assicurato durante la commissione Miriam Pasqui, responsabile dell'Area emergenze sociali, diritti e inclusione del Comune di Milano, spiegando che i centri antiviolenza e le case rifugio hanno aderito ai bandi che stanziavano risorse per adeguare le strutture all'emergenza sanitaria. "Ora - ha concluso Pasqui - ci stiamo preparando a individuare risorse altre e progettualità altre che possano maggiormente sostenere nella fase post-Covid l'emergenza che sicuramente riguarderà casa, lavoro e integrazione". (Rem)