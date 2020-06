Nord Macedonia-Svezia: Linde, forte impegno di Skopje nell'attuazione delle riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Macedonia del Nord mostra un forte impegno nell'attuazione dell'agenda di riforme necessaria per il suo percorso d'integrazione europea: lo ha detto oggi il ministro degli Esteri della Svezia, Ann Linde, nel corso di un colloquio in videoconferenza con l'omologo macedone, Nikola Dimitrov. "Un continuo progresso nelle riforme è la chiave (per il processo di adesione), anche per il bene della popolazione della Macedonia del Nord", ha ribadito Linde in un messaggio pubblicato su Twitter. Secondo una nota del ministero macedone degli Esteri, Dimitrov e Linde hanno sottolineato l'eccellente dinamica del dialogo politico fra Svezia e Macedonia del Nord. Le relazioni bilaterali, hanno ancora osservato i due ministri, sono aperte e caratterizzate da uno stretto legame. Fra i temi della conversazione odierna vi è stato quello relativo alla pandemia da Covid-19 e alle sue conseguenze economiche. Il ministro Linde ha ribadito il sostegno alla Skopje nella lotta contro la diffusione del virus, auspicando una riduzione dei casi in tempi brevi. Linde e Dimitrov hanno infine affrontato il tema delle prossime elezioni nel paese, fissate al 15 luglio. Il ministro macedone ha espresso particolare gratitudine alla Svezia per il suo continuo sostegno nel promuovere l'integrazione europea della Macedonia del Nord, nonché per l'intensa cooperazione con l'Agenzia svedese per lo sviluppo internazionale e la cooperazione attraverso i numerosi progetti attuati nel paese balcanico. (Seb)