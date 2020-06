Fisco: Mef, nel 2018 oltre 3,6 milioni di partite Iva ha presentato dichiarazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2018 i titolari di partita Iva che hanno presentato dichiarazione sono oltre 3,6 milioni: il dato presenta una flessione dello 0,5 per cento rispetto all’anno precedente, e i soggetti interessati sono composti da imprenditori, lavoratori autonomi, agricoltori e contribuenti in regime fiscale di vantaggio o forfettario. Lo si apprende dai dati diffusi dal ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha pubblicato oggi le Analisi e statistiche sulle dichiarazioni fiscali 2019. Stando alla nota, i soggetti aderenti al regime forfetario risultano oltre 856.800 (con un aumento del 25,9 per cento), con 161.800 che hanno iniziato l’attività nel 2018. Il reddito imponibile è invece pari a circa 7,1 miliardi di euro, con un valore medio di 9.231 euro e un’imposta sostitutiva del 15 o 5 per cento, pari a 788 milioni di euro per un valore medio di 1.026. Il ministero ha poi sottolineato che il numero dei titolari di partita Iva interessati complessivamente ai regimi agevolati nel 2018 ha superato 1,1 milioni di contribuenti: il numero, considerando gli ultimi dati sulle aperture pubblicati dall’Osservatorio sulle partite Iva e in seguito all’innalzamento del tetto di ricavi a 65 mila euro, dovrebbe avvicinarsi agli 1,4 milioni. (Com)