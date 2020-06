Lavoro: Capone (Ugl), governo rimuova vincoli su contratti a tempo, necessari sgravi fiscali e incentivi imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo prolunghi la sospensione delle norme previste nel decreto 'Dignità' e rimuova i disincentivi sui contratti a termine per evitare un'ondata di licenziamenti. Lo ha dichiarato Paolo Capone, segretario generale dell'Ugl, in merito alla necessità di rimuovere i vincoli sui contratti a tempo previsti nel decreto 'Dignità'. "È impensabile - si legge in una nota - affrontare una fase caratterizzata dalla crisi della domanda e dal crollo dei consumi senza un'adeguata flessibilità nel mercato del lavoro. Occorre pertanto - spiega Capone - evitare che una volta scaduto il termine, un datore di lavoro si trovi costretto a non rinnovare il contratto ad un dipendente assunto a tempo determinato per effetto del limite delle causali stabilito dalla legge". Per il segretario dell'Ugl "è necessario, pertanto, un intervento urgente del legislatore al fine di evitare nuovi licenziamenti a catena con effetti sociali devastanti. L'occupazione si salvaguarda mediante politiche attive, sgravi fiscali a favore di chi assume e incentivi alle imprese, non imponendo ulteriori ostacoli alla libera iniziativa economica", conclude.(Com)