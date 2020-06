Brexit: oltre 3 milioni di cittadini Ue ottengono diritto di rimanere nel Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 3,3 milioni di cittadini provenienti da paesi dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo (See) hanno ottenuto il diritto di rimanere nel Regno Unito dopo la Brexit. Lo riporta il quotidiano "The Guardian", citando i dati del ministero dell'Interno britannico. Questi dati dimostrano che nonostante le preoccupazioni causate dalla Brexit, in molti intendono rimanere nel paese. I cittadini di origine polacca sono stati i più numerosi a richiedere il diritto di rimanere nel Regno Unito, con 697 mila richieste. A seguito ci sono romeni, italiani, portoghesi e spagnoli. Durante il periodo di transizione della Brexit i cittadini provenienti dall'Ue continuano ad avere il diritto di trasferirsi nel Regno Unito e viceversa. (Rel)