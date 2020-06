Italia-Svizzera: ok a sistemazione Sentiero Viandante, grazie all'intervento sarà percorribile l'intero percorso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- (segue) In merito al via ai lavori di sistemazione dello storico 'Sentiero del Viandante', Antonio Rossi, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega ai Grandi eventi sportivi, ha evidenziato le prospettive positive che questa decisione offre per il turismo locale, anche per quello di tipo sportivo. "Sicuramente - ha detto Rossi, il coordinatore del Tavolo territoriale regionale di Lecco - è tra i più bei tracciati verdi d'Europa. È un sentiero affascinante che ho percorso più volte. Una volta sistemato e collegato al cammino internazionale sarà di richiamo per molti appassionati, soprattutto per gli amanti del trekking". "Contribuirà - ha proseguito Rossi - ad ampliare e valorizzare l'offerta turistica dell'area. Offre, infatti, una vista mozzafiato del lago e si snoda in parallelo alla ciclabile che collega Pradello ad Abbadia Lariano". "Un'opera infrastrutturale, quest'ultima - ha concluso - che l'assessore Terzi ha inserito nella lista da consegnare al ministro De Micheli tra quelle da realizzare per Milano-Cortina 2026". (Com)