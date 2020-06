Puglia: Borraccino, martedì saremo al tavolo su vertenza Taranto Isolaverde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio il prefetto di Taranto per la sensibilità mostrata nell'accogliere celermente il nostro invito alla convocazione di un tavolo, per discutere delle problematiche dei lavoratori della ex società Taranto Isolaverde. Saremo presenti, col presidente della task force regionale per l'occupazione, Leo Caroli, col quale nei giorni scorsi siamo intervenuti. Martedì 23 giugno, finalmente proveremo a risolvere definitivamente il problema dei 143 lavoratori ex Isolaverde di Taranto del progetto Verde Amico". Lo ha affermato in una nota l'assessore regionale pugliese allo sviluppo economico Mino Borraccino. (Ren)