Lavoro: Matrisciano (M5s) su Pernigotti, riconosciuto valore storico del marchio

- Riconoscimento del valore storico del marchio Pernigotti, tutela dei lavoratori e realizzazione del piano industriale, che prevede fra l'altro il trasferimento dalla Turchia al Piemonte nello storico stabilimento dell'azienda, della produzione di creme spalmabili e tavolette di cioccolato. E' la vittoria degli operai che hanno creduto fin dall'inizio in questa battaglia. Lo afferma in una nota la senatrice piemontese del M5s e presidente della commissione Lavoro di palazzo Madama, Susy Matrisciano, al termine dell'incontro al Mise sulla vertenza Pernigotti. "Grazie all'impegno del M5s, prima con il ministro Luigi Di Maio, ora con il ministro Stefano Patuanelli e la sottosegretaria al Mise Alessandra Todde - aggiunge in una nota - siamo riusciti a individuare soluzioni capaci di mettere in sicurezza i lavoratori e un marchio, che racconta la storia delle nostre eccellenze, la nostra identità e tradizione dolciaria, nonostante un cambio nella proprietà di un'azienda, che ha portato il Made in Italy nel mondo". (segue) (Com)