Lavoro: Matrisciano (M5s) su Pernigotti, riconosciuto valore storico del marchio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il piano industriale illustrato dalla società al governo oggi - continua Matrisciano - prevede investimenti fino a 5 milioni di euro tra luglio 2020 e luglio 2021, per ammodernare impianti e consentire allo stabilimento di passare da una produzione stagionale ad una continuativa". "La scelta della proprietà turca di trasferire a Novi Ligure la produzione di crema spalmabile e di tavolette di cioccolato con due nuove linee da affiancare a quelle di torrone e cioccolatini - aggiunge - assicura continuità occupazionale nel sito". "Per quanto riguarda i lavoratori - osserva Matrisciano - è previsto il ricorso dal 3 agosto alla Cig straordinaria riorganizzazione aziendale della durata di un anno. Queste misure consentono di mettere in sicurezza gli operai e la loro famiglie, mentre il governo continuerà a monitorare l'attuazione del piano industriale presentato oggi". "E' una notizia che ci consente di tirare un sospiro di sollievo, in questa fase così difficile per l'Italia, a riprova che il governo non ha dimenticato le aziende in crisi da prima che scoppiasse la pandemia. La composizione della vertenza Pernigotti dimostra che si continua a lavorare per il bene del Paese", conclude. (Com)