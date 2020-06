Campidoglio: apre Assemblea capitolina in presenza con 32 consiglieri, 20 sono del M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al quarto appello si è aperta la prima seduta dell'Assemblea capitolina in presenza, a seguito di un periodo di riunioni in video conferenza a causa dell'emergenza coronavirus. Ai primi tre appelli erano presenti rispettivamente: 12, 19 e 20 consiglieri; a quanto si apprende tutti del M5s. Al quarto appello, dei 32 consiglieri presenti, 20 erano quelli di maggioranza M5s e 12 quelli dei gruppi d'opposizione. Fin da ieri il gruppo del M5s aveva espresso contrarietà, a causa dei problemi di salute di alcuni consiglieri, al rientro in Aula Giulio Cesare anche con parole dure nei confronti di De Vito, mentre le opposizioni avevano sottolineato la necessità di ritornare presto in presenza. Tuttavia oggi 20 di 27 consiglieri M5s si sono presentati in Campidoglio, nonostante il capogruppo del M5s Giuliano Pacetti abbia precisato che domani in conferenza dei capigruppo chiederà di nuovo di poter posticipare il rientro a tutela della partecipazione di alcuni consiglieri che si trovano in condizione di fragilità. Il presidente dell'Assemblea capitolina, Marcello De Vito, in apertura della seduta ha spiegato: "L'Assemblea capitolina torna in Aula Giulio Cesare dopo tre mesi e cinque giorni in videoconferenza, esprimo un ringraziamento nei confronti degli uffici che hanno consentito la prosecuzione della democrazia anche in videoconferenza e tra l'altro in lavoro agile. È stato fatto un gran lavoro - ha aggiunto De Vito -, dal secondo consiglio siamo partiti con la Lis, poi è stata aggiunta la votazione elettronica e lo streaming, anche per le commissioni. Devo ringraziare i capigruppo che mi hanno assistito in questa fase delicata, ricordo le titubanze all'inizio ma poi dal 26 marzo abbiamo svolto 23 consigli in videoconferenza, approvato 53 delibere e 33 mozioni, in tutto 86 atti, svolto 226 commissioni in 59 giorni, esclusi i festivi, la prima il 30 marzo, una media di 3,8 commissioni al giorno, superiore alla media precedente all'emergenza". De Vito poi ha ringraziato i capigruppo e sottolineato: "Credo sia tempo di ripartire, un mese fa ripartiva gran parte delle attività produttive e le messe: è un atto dovuto che le istituzioni segnino un esempio in tal senso. Così si stanno comportando tutte le istituzioni, la Regione Lazio è ripartita il 20 maggio in presenza. Ritengo che questo esperimento - ha concluso - abbia dato un esito positivo, è indubbio che lavorare in presenza fisica dà altri risultati in termini di efficacia ed efficienza e che in video conferenza ci sono problemi e alcune operazioni sono più complesse".(Rer)