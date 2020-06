Albania: premier Rama, l'opposizione non riesce a superare la cultura della divisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono progressi sulla riforma elettorale in Albania: lo ha dichiarato oggi il premier albanese Edi Rama intervenendo in parlamento a Tirana. Rama ha fatto notare le "accuse molto serie" avanzate dall'opposizione contro il governo durante il processo per l'adozione della riforma elettorale. "L'opposizione sta trovando difficile superare una comunicazione culturale e politica che è divenuta uno dei problemi maggiori in questo paese, insieme con il modo in cui i media li ritraggono", ha affermato Rama citato dall'agenzia di stampa "Ata". "Tutti vogliamo unirci all'Unione europea. Siamo tutti europei e tutti vogliamo l'integrazione dell'Albania nell'Ue il prima possibile", ha dichiarato il premier accusando tuttavia l'opposizione di una "cultura dell'accusa" e della divisione che rappresenta un esempio negativo. (Alt)