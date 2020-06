Russia: ambasciata a Londra invia nota su "trasferimento" di Skripal in Nuova Zelanda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata russa a Londra ha inviato una nota al ministero degli Esteri britannico chiedendo commenti sulle indiscrezioni dei media in merito al possibile trasferimento dei cittadini russi Sergej e Julia Skripal in Nuova Zelanda. Lo ha dichiarato l'ambasciatore russo nel Regno Unito, Andrej Kelin, in un'intervista all'agenzia di stampa "Tass". "Abbiamo davvero inviato una nota al ministero degli Esteri britannico, gli abbiamo chiesto cosa stesse accadendo", ha dichiarato il diplomatico, ricordando che la leadership della Nuova Zelanda ha già negato le notizie sul trasferimento di Sergej e Julia Skripal nel proprio paese. In precedenza media internazionali hanno riferito del presunto trasferimento dell'ex colonnello dell'intelligence estera russa, vittima di avvelenamento avvenuto a Salisbury. Le autorità di Mosca insistono sull'impossibilità di entrare in contatto con l'ex colonnello, accusato in patria di tradimento, il quale potrebbe essere deceduto. (Rum)