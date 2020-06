Fisco: Mef, nel 2018 oltre 3,18 milioni di contribuenti interessati dagli Isa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di soggetti interessati dagli Indici sintetici di attività fiscale (che hanno sostituito gli studi di settore a partire dal 2019) si è attestato a 3.189.124 contribuenti registrando un aumento dello 0,18 per cento rispetto alla platea a cui erano stati applicati gli studi di settore l’anno precedente. Lo si apprende dai dati diffusi dal ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha pubblicato oggi le Analisi e statistiche sulle dichiarazioni fiscali 2019. Analizzando la distribuzione territoriale, si legge nel rapporto, il numero dei soggetti degli Isa 2018 è concentrato per il 51 per cento al Nord Italia, mentre nel Sud e nelle isole e al centro il dato scende al 27 e al 21 per cento. Stando ai dati diffusi, i ricavi/compensi totali dei contribuenti soggetti agli Isa nell’anno d’imposta 2018 sono risultati pari a 795,5 miliardi di euro, con un incremento del 9,1 per cento rispetto all’anno precedente; i ricavi/compensi medi dichiarati sono invece pari a 249.430 euro, con un aumento dell’8,9 per cento. Il valore aggiunto medio degli Isa del 2018, prosegue il rapporto, è pari a 95.480 euro: questo è più elevato per le società di capitali, nel Nord Italia e per il settore delle manifatture. Il reddito totale dichiarato nel 2018 è invece pari a circa 113,9 miliardi di euro, con un incremento del 24 per cento rispetto a quanto calcolato nel 2017. (Com)