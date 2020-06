Ue: Berlusconi, malgrado governo stanziati oltre 211 milioni per Venezia e Regioni colpite da alluvioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sottolinea su Instagram di aver "partecipato al voto con il quale il Parlamento europeo ha approvato la mobilitazione del Fondo europeo di solidarietà per le alluvioni del 2019. Saranno stanziati 211,7 milioni di euro in favore di Venezia e di tutte le Regioni colpite dagli eventi alluvionali dello scorso inverno. Sono stato il primo leader - continua l'ex premier - a recarmi a Venezia dopo che la città era stata colpita dagli eventi alluvionali: un picco di marea superiore a 187 centimetri sul livello del mare ha causato l'allagamento di oltre l'85 per cento della città. Venezia e tutto il Veneto hanno superato quell’emergenza con dignità e con rapidità. Mi ero impegnato a fondo in prima persona per chiedere e ottenere dall’Europa finanziamenti adeguati e oggi l’Europa ha fatto il suo dovere. Ci siamo riusciti - conclude Berlusconi -, nonostante il governo, come abbiamo denunciato con una interrogazione, non abbia mai richiesto un anticipo dei finanziamenti. Andremo avanti a rappresentare l’interesse dell’Italia e degli italiani in Europa". (Rin)