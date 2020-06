Sanità: al Gemelli inaugurato Centro e percorso assistenziale per persone con tumore pancreas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un percorso clinico assistenziale (Pca) e un centro chirurgico interamente dedicati alle persone con tumore del pancreas, sono le due innovazioni organizzative con le quali la Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs scende in campo per dare una risposta più strutturata ai pazienti affetti da queste neoplasie difficili da curare anche perché spesso diagnosticate in fase tardiva (solo il 7 per cento dei casi è diagnosticato in fase iniziale). Percorso e centro sono stato presentati oggi, giovedì 18 giugno, alla presenza di Giovanni Raimondi, presidente Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, Marco Elefanti, direttore generale Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, Rocco Bellantone, direttore governo clinico Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs e preside della facoltà di Medicina e chirurgia dell'Università Cattolica. "Una presa in carico globale del paziente – spiega il professor Giampaolo Tortora, direttore della Uoc di Oncologia medica e del Comprehensive cancer center della Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs e ordinario di Oncologia medica all'Università Cattolica - è la filosofia alla base del nostro Cancer center, nel quale opera un team multidisciplinare e multi professionale. Oncologi medici e radioterapisti, insieme a diabetologi, endocrinologi, medici nucleari, anatomo-patologi, nutrizionisti, psicologi e terapisti del dolore lavorano già da tempo in team, seguendo un Percorso dedicato e si riuniscono settimanalmente nel Tumor Board del Pancreas per discutere il caso di ogni singolo paziente e definire una proposta terapeutica personalizzata". (segue) (Com)