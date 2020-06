Sanità: al Gemelli inaugurato Centro e percorso assistenziale per persone con tumore pancreas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Gemelli, prosegue ancora, "è presente anche un centro di eccellenza per i tumori neuroendocrini (eNets) che si occupa anche delle forme pancreatiche (pNets, pancreatic neuroendocrine tumor). Lo Sportello cancro del Gemelli (06 3015-7080), attraverso il Case manager prende in carico il paziente in regime di Servizio sanitario nazionale e lo instrada in tutte le fasi di gestione del suo problema, a partire dal riferimento al Tumor Board, per poi proseguire nel percorso assistenziale, favorendo la continuità di cura 'dal domicilio al domicilio'. Aspetti questi tutti determinanti per i pazienti con tumore del pancreas che necessitano di una presa in carico immediata". Nel 2019 sono stati diagnosticati in Italia circa 13.500 nuovi casi di tumore del pancreas, una neoplasia che è al quarto posto tra le cause di mortalità oncologica (nel 2016 i decessi per questo tumore sono stati oltre 12.000); la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è dell'8-10 per cento e a 10 anni non supera il 3 per cento. Da molti anni il policlinico Gemelli rappresenta un punto di riferimento per i pazienti del Centro-Sud Italia affetti da questa neoplasia (lo scorso anno, ne sono stati ricoverati 671). Determinante per gli esiti del trattamento è l'intervento chirurgico che, soprattutto nel caso degli adenocarcinomi duttali, può essere anche molto complesso e richiedere un'accurata valutazione in fase diagnostica, intra e post-operatoria e nel post-dimissione. "Da qui la decisione della Fondazione policlinico Gemelli - spiega Antonio Giulio de Belvis, Direttore Uoc percorsi e valutazione Outcome Clinici del Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs - di strutturare un Centro Chirurgico del Pancreas, intorno ad expertise già presenti, al fine di ottimizzare la risposta ai malati che necessitano di un intervento chirurgico, che essere necessariamente effettuato, in particolare per questa patologia, in centri ad alto volume". E lo scorso anno, al Gemelli sono state effettuate ben 110 resezioni pancreatiche, ponendo in questo modo il Centro Chirurgico del Pancreas Gemelli al primo posto nel Centro-Sud, per volumi. (segue) (Com)