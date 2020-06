Sanità: al Gemelli inaugurato Centro e percorso assistenziale per persone con tumore pancreas (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E Covid-19 non ha certo fermato il team pancreas del Gemelli. "Da inizio anno ad oggi – afferma il professor Sergio Alfieri, Direttore del Centro chirurgico del Pancreas del Policlinico universitario A. Gemelli Irccs e ordinario di Chirurgia generale all'Università Cattolica - sono state già effettuate 60 resezioni pancreatiche, nonostante l'evidente difficoltà del periodo. Nonostante l'emergenza pandemica infatti, il Policlinico Gemelli si è impegnato ancora di più per non ridurre l'accettazione chirurgica dei pazienti affetti da tumore, riservando loro ancora più attenzione. Il Centro chirurgico può contare su una task force dedicata alle patologie pancreatiche, composta di gastroenterologi, radiologi ed endoscopisti (sia per l'ecoendoscopia che per la Cpre), altamente specializzati nelle patologie pancreatiche, oltre a un'équipe chirurgica di grande esperienza, in grado di effettuare sia gli interventi classici, che quelli più complessi, richiedenti l'asportazione e ricostruzione di vasi mesenterici infiltrati dal tumore. Uno staff di anestesisti e intensivisti dedicato di altissimo valore, riveste infine un ruolo fondamentale sia in sala che nel post-operatorio". Anche il personale infermieristico di sala operatoria e di reparto è altamente specializzato per il trattamento di queste patologie che richiede alle volte l'utilizzo della chirurgia robotica e laparoscopica. (segue) (Com)