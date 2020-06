Sanità: al Gemelli inaugurato Centro e percorso assistenziale per persone con tumore pancreas (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'altra novità del Centro, operativa da settembre, è un "Apptrack pancreas" che potrà essere utilizzata dai nostri pazienti per monitorare tutto il loro percorso endoscopico e chirurgico sia in fase pre-operatoria, che nel corso della degenza al Gemelli e una volta tornati a casa. In questo modo, grazie alla digitalizzazione del percorso pancreas, il paziente attraverso l'Apptrack pancreas, potrà beneficiare di una presa in carico costante e globale. "Durante l'emergenza Covid – sottolinea il dottor Andrea Cambieri, direttore sanitario della Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs - abbiamo lavorato per fronteggiare le patologie oncologiche, garantendo sempre la massima sicurezza, nel rispetto e nella tutela dei pazienti. Il Pca e il Centro chirurgico dedicato alla Persona con Tumore Pancreas rappresentano per il Gemelli la prima innovazione organizzativa post Covid-19". "I pazienti presi in carico nel Pca del Gemelli – afferma il professor Guido Costamagna, direttore dell'Uoc Endoscopia digestiva chirurgica e Ordinario di Chirurgia Generale all'Università Cattolica – richiedono un'attenzione assistenziale continua perché costretti a ricorrere a ripetuti ricoveri per risolvere complicanze quali dolore, ostruzione delle vie biliari e del piloro, ascite e trombosi venosa, ma anche, se mancano le risposte assistenziali territoriali, per anoressia, perdita di peso, ansia e depressione". "La richiesta crescente dei pazienti che si rivolgono al Policlinico per problemi pancreatici, sia neoplastici, che infiammatori – sottolinea Antonio Gasbarrini, direttore del Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche del Gemelli e ordinario di Medicina interna all'Università Cattolica - richiede una diagnosi quanto più precisa possibile, che è poi il presupposto irrinunciabile per poter offrire al paziente un trattamento terapeutico adeguato. A volte può rendersi necessario inserire il paziente in un programma di assistenza palliativa, già all'inizio del proprio percorso. Il Percorso si apre dunque anche verso il territorio, per garantire cure domiciliari in sicurezza, con maggiore soddisfazione del paziente e dei familiari e riduzione dei ricoveri". (Com)