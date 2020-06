Romania: tasso di assorbimento fondi strutturali Ue 2014-2020 fermo al 30 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'esercizio finanziario europeo 2014-2020, alla Romania sono stati assegnati fondi strutturali e d'investimento per 30,9 miliardi di euro ma, fino a febbraio 2020, il paese ha saputo attrarre solo il 29,9 per cento di tale importo. La media europea sull'assorbimento dei fondi strutturali Ue è invece del 37,7 per cento. Lo riferisce il quotidiano di Bucarest "Ziarul Financiar" secondo un rapporto delle autorità fiscali della Romania. Dal punto di vista dei tassi di assorbimento registrati a livello di febbraio 2020, la Romania e la Croazia occupano le ultime posizioni nella classifica. Nel bilancio romeno realizzato all'inizio dell'anno sono previsti investimenti del 4,5 per cento del Pil: due terzi degli investimenti dovevano essere effettuati con fondi Ue e solo un terzo con fondi statali. "L'assorbimento dei fondi europei è un obiettivo di interesse nazionale e una soluzione per stimolare l'economia, generando una serie di effetti positivi sulla società", osserva la relazione del Consiglio fiscale romeno invitando il governo a fare di più. (Rob)