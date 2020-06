Alitalia: Carrara (FI), governo d'accordo sul nome e non su futuro lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Maurizio Carrara, deputato di Forza Italia, "su Alitalia hanno perso tempo prezioso Di Maio, Patuanelli e Conte e ora vogliono rimediare e, ironia della sorte, da notizie di stampa pare che inizino dal contenitore, cioè dal nome della nuova compagnia aerea pubblica. E' sempre più evidente - continua il parlamentare in una nota - che manca il contenuto, la strategia industriale e le necessarie alleanze internazionali. L'unica certezza del Movimento cinque stelle e di Conte è la nazionalizzazione grazie al continuo esborso da parte degli italiani. Rispetto al patrimonio di inizio attività - conclude l'esponente di FI - è altrettanto chiaro il coinvolgimento nella newco di una parte degli attuali dipendenti senza che si conosca la sorte degli altri lavoratori". (Com)