Lazio: Ciacciarelli (Lega), approvato mio emendamento su cinema e audiovisivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato approvato il mio emendamento alla proposta di legge n.174 'disposizioni in materia di cinema ed audiovisivo' la quale prevede che Consiglio regionale eserciti il monitoraggio sull'attuazione della presente legge e ne valuti i risultati conseguiti nella promozione, valorizzazione e sviluppo del settore cinematografico e audiovisivo". Lo ha affermato in una nota il presidente della V commissione Cultura, spettacolo, sport e turismo del Consiglio regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli della Lega. "A tal fine, entro tre mesi dalla scadenza di ciascun documento programmatico triennale, la Giunta regionale presenta al Comitato per il monitoraggio dell'attuazione delle leggi e la valutazione degli effetti delle politiche regionali e alla commissione consiliare competente una relazione che fornisca informazioni sui seguenti aspetti: gli interventi realizzati, descrivendone le modalità attuative, la diffusione sul territorio, i soggetti pubblici e privati coinvolti, i risultati ottenuti, con particolare riguardo al sostegno alle attività legate alla produzione delle opere cinematografiche e audiovisive; alla diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive, alla promozione del cinema di qualità, della cultura cinematografica e audiovisiva e alla formazione del pubblico; alle iniziative per attrarre nel territorio regionale le produzioni cinematografiche e audiovisive; alla promozione delle attività di esercizio cinematografico; alla formazione e qualificazione professionale degli addetti al sistema cinematografico e audiovisivo regionale e al potenziamento delle competenze; le risorse stanziate ed erogate in relazione alle varie tipologie di interventi, con indicazione delle caratteristiche dei soggetti beneficiari; le eventuali criticità emerse, anche segnalate dagli operatori del settore, le misure adottate per farvi fronte e i punti di forza riscontrati nel corso dell'attuazione degli interventi", conclude Ciacciarelli. (Com)